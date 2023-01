Longhi: «Su Skriniar grosso errore dell’Inter e non delle sue dichiarazioni»

Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato della questione legata al futuro di Milan Skriniar e degli errori commessi dalla dirigenza dell’Inter.

GROSSO ERRORE − Bruno Longhi ha detto la sua sulle dichiarazioni di Milan Skriniar sull’Inter, rilasciate mese fa. Il giornalista ha poi parlato degli errori commessi dalla società nel gestire la questione rinnovo: «Le dichiarazioni d’amore di Skriniar verso l’Inter non sono di ieri o dell’altro ieri. Quelle parole le aveva rilasciate a suo tempo, probabilmente nella speranza che i nerazzurri lo accontentassero pareggiando l’offerta del PSG. Noi non dobbiamo prendere per oro colato le parole dei calciatori, perché sono tutti innamorati della maglia. Ad esempio oggi Vecino ha parlato in maniera entusiasta della Lazio, ma lo aveva fatto anche quando era all’Inter. Questo lo fanno tutti, sono le razioni del momento. Non bisogna punire o perseguire le reazioni. Qui comunque si parla di professionisti. L’Inter sa benissimo di aver sbagliato. Questo era un ragazzo che sarebbe andato in scadenza a fine anno. Hanno avuto la possibilità di venderlo a suo tempo, ma hanno voluto molto di più e ora hanno questa difficilissima gatta da pelare. L’errore grosso non è nelle parole di Skriniar, ma in quello che la società ha fatto in precedenza e che ora non è in grado di correggere».