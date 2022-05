Tripi: «Inter e Roma le due squadre più forti! Stringere i denti e dare tutto»

Tripi ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto del Campionato Primavera 1. Di seguito le sue dichiarazioni

LE PIÙ FORTI – Filippo Tripi parla così prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto Primavera: «Siamo le due squadre arrivate prima e seconda, il campionato ha detto che siamo le due squadre più forti e adesso dobbiamo stringere i denti e dare tutto quello che abbiamo. Sicuramente un pensiero al mister va, sarebbe chiudere la stagione perfetta, primi in campionato dall’inizio alla fine. Diciamo che è meglio pensarci a fine partita. Diciamo che dove gioco non ha importanza, lo faccio per la Roma e speriamo che vada tutto bene».