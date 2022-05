Casadei: «Ripartire dal secondo tempo con il Cagliari! Chivu ci dà fiducia»

Casadei ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto del Campionato Primavera 1. Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA – Cesare Casadei parla così prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto Primavera: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro il Cagliari quindi crederci fin dall’inizio, non mollare mai e portare a casa la partita. Il mister ha sempre creduto in noi, ci ha trasmesso fiducia. Oggi entriamo in campo carichi cercando di dare il meglio. Io come sempre penso al presente, penso a fare bene adesso, poi al futuro si vedrà. Penso a fare bene questa partita e a portare a casa lo scudetto».