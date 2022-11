Settore Giovanile Inter, i risultati del weekend: U17 Femminile in goleada

Il Settore Giovanile dell’Inter nel weekend è stato protagonista con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Di seguito impegni e risultati dall’Under 18 nerazzurro all’Under 17 Femminile

RISULTATI – Il Settore Giovanile dell’Inter è stato impegnato nel weekend con varie sfide che hanno visto protagonisti l’Under 18, l’Under 17, l’Under 16, l’Under 15, l’Under 19 Femminile e l’Under 17 Femminile. Di seguito tutti i risultati.

UNDER 18

Parma-Inter 2-2

Marcatori: 1’ Berenbruch, 85’ Bovo

UNDER 17

Cagliari-Inter 0-5

Marcatori: 13′ e 57′ Lavelli, 14′ Ciardi, 23′ Spinacce’, 80′ Valzulli

UNDER 16

Inter-Venezia 2-0

Marcatori: 58’ Kamal, 62’ Mancuso

UNDER 15

Inter-Venezia 5-0

Marcatori: 18’ Rivolta, 21’ Sorino, 25’ Grisoni, 26’ Franchi, 64’ Nourice

U19 FEMMINILE

Inter U19 Primavera W-Juventus 1-2.

Marcatori: 40’ Razza.

U17 FEMMINILE

Inter-Accademia Calcio Vittuone 14-0.

Marcatori: Ciano 23’, Tagliabue 27’, 46’, 66’, 80’, Viviani 31’, Compiani 33’, Cavallaro A. 35’, Viviani 48’, 67’, Iraci 58’, Venturini 74’, 88’, Vallarin 76’.