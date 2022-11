Onana, ecco i dati in campo che non hanno convinto il Ct Song

Il Ct del Camerun Rigobert Song non ha gradito l’atteggiamento tattico di Andre Onana contro la Svizzera. Questo il motivo alla base dell’allontanamento del camerunense dal ritiro della Nazionale. Ecco i dati riguardanti il portiere dell’Inter che non hanno convinto Song

I DATI – Marca ha riportato i dati in campo nella partita c che hanno spinto il Ct del Camerun Rigobert Song a spingere Andre Onana una richiesta di cambio di atteggiamento. L’allenatore della Nazionale africana preferiva un portiere più tradizionale, meno partecipativo. La heatmap di Onana (presente anche qui) mostra come il portiere dell’Inter abbiamo toccato tanti palloni – ben 61, numero più alto tra tutti i portieri nel torneo – al di fuori della propria area. Epassy, l’uomo scelto da Song per sostituire il 24 nerazzurro, rispecchia più ciò che il tecnico dei camerunensi vuole. Contro la Serbia, il sostituto di Onana ha effettuato solo 8 passaggi fuori dall’area, contro i 53 provati da Onana contro la Svizzera.