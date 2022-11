Brehme: «Germania, Gosens anche con l’infortunio. Inter? Più continuità»

Andy Brehme ha parlato per MagazinePragma a proposito di due temi. Il primo riguarda l’impiego di Robin Gosens, escluso dal CT Flick per il Mondiale. Il secondo riguarda più in particolare l’Inter e gli obiettivi per la stagione

CONTINUITÀ – Ecco le parole di Andy Brehme riguardo il minutaggio di Robin Gosens e la mancata convocazione per i Mondiali. Un commento poi sulla stagione dell‘Inter: «Robin ha avuto dei problemi con un infortunio. Ma lo avrei scelto nella squadra. Robin ha giocato bene come ad esempio a Barcellona ma anche in altre partite ha fatto bene anche se ha giocato per pochi minuti. Spero che sia nel progetto Inter per il prossimo anno anche se lo vedo in un altra squadra. L’Inter? La squadra ha bisogno di un po’ più di continuità, ma la stagione sarà lunga e quest’anno vedo una grande competizione in Serie A fino all’ultima giornata».