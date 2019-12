Primavera Tim Cup, Inter-Frosinone 1-0 al 45′: Mulattieri sblocca il match

Termina il primo tempo di Inter-Frosinone, match valido per gli ottavi di finale di Primavera Tim Cup: Mulattieri sblocca il match al 14′ su sponda di Vergani. Gli uomini di Madonna controllano il vantaggio

PRIMO TEMPO – Mulattieri-gol, Inter-Frosinone è 1-0 all’intervallo. Gli uomini di Madonna esordiscono in Primavera Tim Cup e affrontano i ciocari, capaci di eliminare Udinese a Ascoli nei turni precedenti. Nerazzurri subito pericolosi al 3′: battuta corta di un calcio d’angolo, Oristanio calcia da posizione defilata. Attento Trovato. Dall’altra parte Santi si rende pericoloso di testa, ma non impatta il pallone. Ntube vicinissimo a sbloccare Inter-Frosinone sugli sviluppi di corner: destro al volo, pallone largo di poco. In precedenza, difesa nerazzurra in affanno sulla discesa a sinistra di Tonetto, il pericolo numero uno in avvio. I nerazzurri sblocano gli ottavi di finale di Primavera Tim Cup con Mulattieri al 14′: gran cross di Persyn dalla destra, la sponda di Vergani apparecchia la tavola per la rete del numero 11. Il primo ammonito del match è Persyn, al 20′, per un intervento da dietro su Tonetto. La chiave offensiva dei nerazzurri in Inter-Frosinone è Oristanio che, agendo bene tra le linee, è il pericolo numero uno per gli ospiti: suo il sinistro da fuori che sfiora il palo. Nella fase centrale del primo tempo gli uomini di Madonna mantengono il possesso della sfera e si rendono ancora pericolosi: fuori di poco il colpo di testa di Vergani. Nel finale di tempo Stankovic deve intervenire in un paio di circostanze, ma le conclusioni degli ospiti non creano problemi al portiere nerazzurro.

TABELLINO

INTER-FROSINONE 1-0

MARCATORI: Mulattieri (I) al 14′

INTER (3-4-1-2): 1 Stankovic; 2 Vaghi, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 10 Schirò (C), 5 Squizzato, 3 Colombini; 10 Oristanio; 11 Mulattieri, 9 Vergani

A disposizione: 12 Tononi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Burgio, 16 Sami, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Boscolo Chio, 20 Gnonto, 21 Bonfanti, 22 Fonseca

Allenatore: Armando Madonna

SASSUOLO (3-4-1-2): 1 Trovato; 4 Vecchi, 5 Verde (C), 6 Giordani; 2 Nigro, 8 Santi, 7 Venturini, 3 Tonetto; 10 Obleac; 9 Luciani, 11 Vitalucci.

A disposizione: 12 Salvati, 13 Esposito, 14 Di Razzo, 15 Coccia, 16 Ortenzi, 17 Selvini, 18 Lauro, 19 Morelli, 20 Altobello

Allenatore: Luigi Marsella

Ammoniti: Persyn (I) al 20′

Arbitro: Gualtieri (sez. Asti)