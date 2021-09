Primavera, Inter-Fiorentina: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Primavera, si riparte dopo la sosta! La stagione dell’Inter Under-19 di Chivu continua ufficialmente oggi contro la Fiorentina. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire in diretta TV e LIVE streaming Inter-Fiorentina del Campionato Primavera 1.

PRIMAVERA SECONDA GIORNATA – Dopo la vittoria all’esordio contro l’Atalanta (vedi highlights), oggi l’Inter Under-19 nel Campionato Primavera 1 affronterà i pari età della Fiorentina in casa. Oggi – sabato 11 settembre – a partire dalle ore 13:00 presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). La partita Inter-Fiorentina sarà visibile in chiaro in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre). La partita sarà accessibile su Sportitalia anche in streaming attraverso il sito (Sportitalia.com) e l’app (Android e iOS), oltre che su Google Chromecast e Amazon Fire. In alternativa, seguite Inter-News.it per tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.