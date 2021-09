Stringara: «Inzaghi meglio di Conte come gioco! Orsato? Una volta…»

L’Inter di Inzaghi giocherà meglio di quella di Conte. A pensarlo è l’ex giocatore nerazzurro Stringara, che ai microfoni di TMW Radio ha anche parlato della designazione di Orsato per Sampdoria-Inter (vedi articolo).

GIOCO – Secondo Paolo Stringara, il calcio espresso dall’Inter di Simone Inzaghi sarà superiore a quello della squadra di Antonio Conte: «L’Inter giocherà meglio? Sicuramente sì. Non dimentichiamoci le partenze degli scorsi anni, con una squadra macchinosa. Quest’anno, tecnicamente, sono migliorati avendo messo dentro Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa ed Edin Dzeko, che partecipa di più al gioco rispetto a Romelu Lukaku. L’allenatore privilegia un po’ di più il gioco rispetto a Conte. Dopo due anni di Conte, avere uno umanamente diverso penso porterà giovamento alla squadra. C’è entusiasmo perché c’è la sensazione dello scampato pericolo».

ARBITRO – Stringara ha poi parlato della designazione di Daniele Orsato per Sampdoria-Inter, raccontando la sua esperienza personale con il fischietto di Schio: «Non lo amo moltissimo, quando allenavo il Perugia andai a salutarlo e dirgli che non avevo fatto niente, per quello che scrisse sul referto mi presi tre giornate! Però immagino sarà attento e sul pezzo».