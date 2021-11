Inter Under-19, la classifica marcatori: tre bomber tra Primavera e Youth League

L’Inter Under-19 di Chivu ha segnato 22 gol tra Campionato Primavera 1 e UEFA Youth League. Più precisamente, 14 in campionato e 8 in coppa. A guidare la classifica sono sempre in due, ma il bomber “internazionale” insegue. Di seguito la classifica marcatori aggiornata.

RETI IN UNDER-19 – Escludendo gli autogol a favore (1), l’Inter Under-19 di Cristian Chivu tra Campionato Primavera 1 e UEFA Youth League ha messo a segno 22 gol con otto calciatori diversi. In testa ci sono ancora Cesare Casadei e Fabio Abiuso, quest’ultimo bomber in campionato. Ma bisogna citare anche Lorenzo Peschetola, diventato bomber di coppa grazie all’ultimo gol in campo internazionale (vedi articolo). Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu dopo le prime quattordici partite stagionali (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

5 GOL – Fabio Abiuso (1) e Cesare Casadei (2).

4 GOL – Giovanni Fabbian (1).

3 GOL – Lorenzo Peschetola (3).

2 GOL – Nikola Iliev.

UN GOL – Silas Andersen, Franco Carboni e Francesco Nunziatini (1).