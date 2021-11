Inter Women, la classifica marcatrici: vetta condivisa tra Serie A e Coppa Italia

L’Inter Women di coach Guarino finora ha segnato 24 reti, 18 reti in Serie A Femminile e 6 in Coppa Italia Femminile. In vetta due calciatrici nerazzurre. Di seguito la classifica marcatrici aggiornata.

RETI AL FEMMINILE – La sosta internazionale prevista nel weekend non permetterà all’Inter Women di Rita Guarino di migliorare i suoi risultati in zona gol. Finora sono 18 in nove giornate di Serie A Femminile, quindi in media due a partita. E 6 al debutto in Coppa Italia Femminile (vedi articolo). Con dieci calciatrici diverse. In testa si trovano Tatiana Bonetti e Gloria Marinelli, entrambe a quota 4 gol. Di seguito la classifica marcatrici dell’Inter di coach Guarino dopo le prime dieci partite stagionali (tra parentesi quadra i gol segnati in coppa e tra parentesi tonda i gol messi a segno su rigore).

Inter Women, la classifica marcatrici aggiornata

4 GOL – Tatiana Bonetti e Gloria Marinelli [1].

3 GOL – Ajara Nchout Njoya, Martina Brustia [2] e Ghoutia Karchouni [1](1).

2 GOL – Marta Pandini e Flaminia Simonetti (1).

UN GOL – Anja Sonstevold, Elisa Polli [1] e Irene Santi [1].