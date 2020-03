Inter-Rennes di Youth League: cambio di data e sede per la sfida europea

I nerazzurri hanno reso nota la nuova data del match di Youth League tra Inter e Rennes. Il match è valido per gli ottavi di finale della competizione europea. Ecco giorno e modalità di svolgimento della sfida, al netto delle complicazioni dettate dal coronavirus

DISPOSIZIONI – Cambia nuovamente la data di Inter-Rennes, valida per gli ottavi di finale di Youth League. L’emergenza coronavirus ha costretto l’Uefa a rivedere i programmi iniziali (vedi articolo), cambiando data e sede per la sfida tra i ragazzi di Armando Madonna e i francesi. Queste le indicazioni riportate dal sito ufficiale nerazzurro: “La partita valida per gli Ottavi di Finale della UEFA Youth League tra Inter e Rennes si disputerà in campo neutro, a Coverciano, a porte chiuse mercoledì 11 marzo alle ore 15. Si comunica altresì che, non appena saranno definiti i dettagli organizzativi del match, verranno comunicate tutte le specifiche sulla copertura mediatica dell’evento“.

