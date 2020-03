Juventus-Inter: alcuni dubbi per Sarri, ma Ronaldo ci sarÃ  – Sky

Juventus-Inter: alcuni dubbi per Sarri, ma Ronaldo ci sarà – Sky

Juventus-Inter sarà alla fine disputata domenica sera, allo Stadium e a porte chiuse. In vista del derby d’Italia il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha ancora alcuni dubbi di formazione. Il punto di Alessandro Acton per Sky Sport

ALCUNI DUBBI – Sarri ha ancora dei dubbi in vista di Juventus-Inter di domenica sera: «I dubbi di Sarri sono gli stessi della settimana scorsa, ma probabilmente la settimana scorsa avrebbe giocato Chiellini che ora ha un affaticamento all’adduttore, bisogna vedere che responsi saranno usciti dall’allenamento di oggi. Pare non sia nulla di grave, nel caso non ce la faccia sono pronti Bonucci e de Ligt. Ronaldo è tornato dal Portogallo e si allena regolarmente, Douglas Costa e Khedira sono tornati, ma non si ipotizza un impiego dal primo minuto. Per quanto riguarda il modulo lo stesso Sarri ha detto che in questa fase la Juventus ha bisogno del tridente e non si può permettere il trequartista, poi con quali interpreti si vedrà nei prossimi giorni»