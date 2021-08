Inter Primavera, terza amichevole: solo pari per la squadra di Chivu

Terza amichevole per l’Inter Primavera del nuovo tecnico Cristian Chivu. Dopo le due vittorie nelle prime due uscite precampionato, arriva un pareggio contro la Virtus Ciserano Bergamo. Con rete di Jurgens.

PAREGGIO – Dopo due vittorie in altrettante amichevoli precampionato, arriva un pareggio nella terza uscita per l’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu. Nella sfida in trasferta contro la Virtus Ciserano Bergamo arriva un 1-1. A segnare la rete per i nerazzurri è Jurgens, che sblocca il risultato nel secondo tempo. Ci pensa poi Careccia a rispondere e a fissare il risultato sul pareggio finale.