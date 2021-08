Hakimi in gol al debutto in Ligue 1: suo il primo centro del PSG a Troyes

Hakimi va in gol alla prima in Ligue 1. Il difensore ceduto dall’Inter ha pareggiato Troyes-PSG, con la prima rete in campionato dei parigini.

SUBITO IN GOL – Nella giornata in cui Suning sta cedendo Romelu Lukaku i rimpianti per l’Inter aumentano: ha segnato Achraf Hakimi, al debutto in Ligue 1. Il Troyes prova a sorprendere il PSG, con un colpo di testa di Oualid El Hajjam che vale l’1-0 al 9’. Proprio Hakimi, però, dieci minuti dopo pareggia con un destro potentissimo da posizione defilata, su assist di Ander Herrera. E al 21’ il PSG l’ha già ribaltata con un altro ex Inter, Mauro Icardi, che porta avanti i suoi d’esterno su assist di Kylian Mbappé. Per Hakimi l’esperienza in Francia inizia bene, mentre i tifosi dell’Inter purtroppo devono vedere altrove uno dei protagonisti della scorsa stagione…