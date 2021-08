Dzeko, l’Inter accelera per il dopo Lukaku. E lui non gioca con la Roma

Cominciata alle ore 22, l’amichevole Betis-Roma non vede Dzeko fra i titolari. Il bosniaco è in panchina e aumentano le voci di mercato: Sportitalia lo dà come il prossimo sostituto di Lukaku all’Inter.

SI CHIUDE? – Per Edin Dzeko aumentano le possibilità di andare all’Inter, secondo Sportitalia. Il giornalista Gianluigi Longari parla di contatti sempre più intensi fra le parti. In serata, in aggiunta, la notizia che il bosniaco non è fra i titolari nell’amichevole Betis-Roma, iniziata alle 22. Al suo posto José Mourinho ha schierato Eldor Shomurodov. Si attende quindi un’accelerata a breve dell’Inter, per far sì che Dzeko sia uno dei sostituti di Romelu Lukaku.