Inter Primavera, pari nel test amichevole contro il Chievo: in gol Fonseca

Armando Madonna Inter Primavera

Secondo test amichevole per l’Inter Primavera guidata da Armando Madonna. I nerazzurri impattano per 1-1 in casa del Chievo. In gol, per i nerazzurri, Matias Fonseca

IN CAMPO – “Seconda amichevole per la Primavera di Armando Madonna, protagonista a Verona contro il Chievo. La partita è terminata con il risultato di 1-1: all’iniziale vantaggio firmato da Matias Fonseca, ha risposto Makni per i padroni di casa nella ripresa”.

FORMAZIONI – “Questa gli uomini impiegati da Armando Madonna nella prima frazione: Magri, Persyn, Dimarco, Kinkoue, Moretti, Wieser, Squizzato, Casadei, Fonseca, Lindkvist, Goffi. Nella ripresa sono subentrati: Botis, Tonoli, Sottini, Hoti, Vezzoni, Fabbian, Sangalli, Carboni, Peschetola, Bonfanti e Jurgens”

Fonte: inter.it