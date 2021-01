Foggia non si nasconde: “Pinamonti calciatore che piace....

Foggia non si nasconde: “Pinamonti calciatore che piace. Il Benevento…”

Pasquale Foggia Benevento

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, nel corso del pre-partita di Benevento-Atalanta, ha parlato di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter finito nel mirino del club sannita

INTERESSE – Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. Il calciatore, ai margini del progetto nerazzurro, verrà ceduto in prestito ad un club che possa fornirgli la possibilità di giocare e crescere. Tra i club maggiormente interessati al talento classe ’99 c’è il Benevento di Filippo Inzaghi. A tal proposito ha parlato Pasquale Foggia, direttore sportivo del club: «Pinamonti e Reynolds? Sono due calciatori forti e giovani. È ovvio che sono attenzionati, ma non solo dal Benevento. Sono profili che mi piacciono».