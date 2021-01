Tecca: “Roma-Inter piÃ¹ importante per i giallorossi. I nerazzurri…”

Tecca: “Roma-Inter più importante per i giallorossi. I nerazzurri…”

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Massimo Tecca, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Roma-Inter, match in programma domani alle 12:30. Il giornalista analizza il match e l’importanza che rappresenta per le due formazioni

IMPORTANTE – Massimo Tecca si focalizza su Roma-Inter, sfida al vertice in Serie A in programma domani alle 12:30. Il match è di notevole importanza per entrambe le formazioni che non possono permettersi passi falsi: «Roma-Inter? È molto più importante per i giallorossi, che non ha ancora fornito prestazioni convincente con le prime della classe. I nerazzurri, dopo Genova, non possono permettersi di perdere. Entrambe le squadre, per motivi diversi, non possono permettersi di fallire questo big match».