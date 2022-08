Inter Primavera di Chivu poco precisa e subito sotto: Torino avanti 1-0 dopo i primi 45′

L’Inter Primavera di Chivu oggi incontra il Torino, nella terza giornata del Campionato Primavera 1 2022-2023 (segui qui la cronaca testuale LIVE). Dopo la prima frazione di gioco, i nerazzurri si trovano sotto 1-0

SUBITO IN SALITA – Dopo un solo punto nelle prime due partite, l’Inter Primavera è chiamata a vincere. I ritmi sono alti fin dall’inizio. Non parte benissimo la partita di Fontanarosa, dopo appena 5 minuti subisce un tunnel da Ansah. È sempre l’11 del Torino a trovare il gol dell’1-0 al minuto 14. Sul cross di Dembele, l’attaccante ghanese non deve far altro che appoggiare il pallone in porta. Terzo gol nelle prime tre partite per il classe 2004. I nerazzurri provano a reagire. La prima vera azione arriva al 20′ con un tiro di Perin deviato in corner. Proprio dal calcio d’angolo l’Inter sfiora il pareggio con un tacco di Guercio. Dopo aver trovato il vantaggio, i granata si chiudono e si limitano a ripartire in contropiede. I ragazzi di Chivu si fanno rivedere al 33′ con Kamaté che conclude con il destro, non il suo piede, una bella azione. Passador blocca però senza problemi. Una gran conclusione di Carboni costringe l’estremo difensore granata agli straordinari al 38′.