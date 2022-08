Skriniar, dalla Francia sicuri: il PSG ci crede! Contatti con Inter in corso

A poco più di ventiquattro ore dal termine della sessione estiva di calciomercato la situazione legata a Milan Skriniar non finisce qui. Secondo L’Equipe il PSG crede nella possibilità di ingaggiare il calciatore ed è in contatto con l’Inter.

RILANCIO PARIS – Il Paris Saint-Germain non molla la pista che porta a Milan Skriniar e vuole presentare una nuova offerta all’Inter. Il club francese crede ancora nella possibilità di poter ingaggiare il calciatore ed è in contatto con l’Inter. Intanto Beppe Marotta è arrivato da poco all’interno della sede in Viale della Liberazione. Filtrano poche notizie riguardo quella che potrebbe essere la nuova offerta dei francesi, ma la dirigenza del Paris ha ripreso i contatti con l’Inter.

Fonte: Equipe