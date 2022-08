VIDEO – Gosens bloccato all’Inter da un’offerta ufficiale per ora mai arrivata

Robin Gosens è in bilico tra l’Inter e il Bayer Leverkusen. Per il momento, però, il sondaggio tedesco sembra destinato al nulla di fatto. In casa nerazzurra, comunque, si ragiona su un solo nome in caso di sostituzione (vedi video). Non quello proposto dallo stesso Bayer (vedi video). Di seguito il video con l’intervento del collega Alessandro Sugoni per Sky Sport

