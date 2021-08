Inter Primavera, cambio di programma per l’esordio di Chivu: nuovo orario

L’Inter Primavera esordirà in campionato domenica 29 agosto contro l’Atalanta, ma c’è stato un cambio di orario, come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro.

CAMBIO DI ORARIO – Cristian Chivu è pronto al suo esordio ufficiale sulla panchina dell’Inter Primavera. I giovani nerazzurri giocheranno domenica 29, affrontando l’Atalanta in casa. C’è però un cambio di programma. Il match, come comunica l’Inter, è stato anticipato di due ore: “Il primo match di campionato in programma domenica 29 agosto si disputerà alle 14.30 anziché alle 16.30 come inizialmente previsto”.

Fonte: Twitter – Inter