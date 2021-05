Inter-Milan Primavera 1-0: Satriano decisivo! Madonna si tiene la vetta

Il derby Primavera Inter-Milan finisce 1-0. Martin Satriano decide la 25ª giornata del Campionato Primavera 1, la decima del girone di ritorno. Nerazzurri in vantaggio nel derby grazie al gol di Martin Satriano e al rigore parato da Filip Stankovic dopo soli dieci minuti

DERBY NERAZZURRO – Dopo un primo tempo di grande intensità ed emozioni, l’Inter Under-19 di Armando Madonna batte 1-0 il Milan e sale a quota 49 punti in classifica. I nerazzurri si tengono stretti il primo posto nel campionato di Primavera 1. Nel primo tempo, Filip Stankovic aveva neutralizzato un rigore di Olzer, mentre Martin Satriano aveva portato in vantaggio i nerazzurri alla mezz’ora. Nella ripresa i rossoneri ci provano in tutti i modi ma non riescono a sfondare. L’Inter colleziona opportunità (una clamorosa all’89’ con Zanotti, in contropiede) e si tiene stretto un risultato fondamentale.