Inter-Milan Primavera, 1-0 al 45′: Stankovic para, Satriano sblocca

Primavera, Inter-Milan in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 25ª giornata del Campionato Primavera 1, la decima del girone di ritorno. Nerazzurri in vantaggio nel derby grazie al gol di Martin Satriano e al rigore parato da Filip Stankovic dopo soli dieci minuti.

PRIMO TEMPO – L’Inter Under-19 di Armando Madonna rischia subito di andare sotto nel derby contro il Milan, quando al 10′ Vezzoni abbatte Olzer in area e il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Olzer, che però si fa ribattere il tiro dagli undici metri da Filip Stankovic che mantiene così il risultato sullo 0-0. Al 29′ sono invece i nerazzurrini a passare in vantaggio: tiro di Oristanio che costringe Jungdal all’intervento, ma è rapido Martin Satriano a ribadire un rete con il tap-in che vale l’1-0. Si chiude su questo punteggio la prima frazione di gioco, il derby (per ora) è nerazzurro.

1 INTER – MILAN 0

MARCATORI: M. Satriano (I) al 29′

INTER UNDER 19: Stankovic; Zanotti, Hoti, Sottini; L. Moretti, Sangalli, Vezzoni, Casadei, Wieser; Oristanio, M. Satriano.

A disposizione: Magri, Rovida, Dimarco, A. Moretti, Carboni, Tonoli, Mirarchi, Lindkvist, Boscolo Chio, Goffi, Akhalaia, Bonfanti.

Allenatore: Armando Madonna.

MILAN UNDER 19: Jungdal; Coubis, Oddi, Frigerio, Obaretin; Michelis, Di Gesù, Mionic, Rozback. Olzer, Capone.

A disposizione: Moleri, Pseftis, Tahar, Cretti, Fili, Tolomello, Saco, Robotti, Nasti, N’Gbesso.

Allenatore: Federico Giunti.