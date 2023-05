Inter-Empoli Primavera (2-0): Carboni e altri due top! Le pagelle

L’Inter Primavera ha vinto 2-0 contro l’Empoli con i gol di Esposito e Carboni. Ottimi voti per tutti, tre in particolare soprattutto in avanti

Botis 6,5: Più impegnato nel primo che nel secondo tempo. Provvidenziale su Marianucci sfoderando un grandissimo riflesso.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: la difesa

Dervishi 6,5: Bella partita del terzino destro nerazzurro che non solo chiude bene la sua fascia, ma al contempo si porta anche in avanti impensierendo la difesa empolese e aiutando Carboni

Dall’80’ Nezirevic SV

Matjaz SV

Dal 28’ Stabile 6,5: Ingresso a freddo del difensore milanese, che ha però subito un impatto importante nella partita. Ha dalla sua parte il temibile Nabian, ma è ordinato e attento.

Kassama 6: Prestazione positiva come di tutta la difesa interista. Nella ripresa diventa ancor più ermetica.

Fontanarosa 6,5: Gioca da laterale e lo fa bene. Riesce anche a salire sulla fascia, ma il suo compito principale è coprire su Boli e lo fa bene.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: il centrocampo

Akinsanmiro 6,5: Tra i migliori dell’Inter. Aiuta in fase di non possesso ed è pericoloso in quella offensiva. Si procura il rigore del 2-0 poi segnato da Carboni.

Stankovic 6,5: Ordinato, geometrico e preciso. Il figlio d’arte non delude, il fulcro del centrocampo dell’Inter. Chivu gongola.

Martini 6: Buona prestazione del numero 7 nerazzurro, che si impegna anche in fase difensiva aiutando i suoi a presidiare le accelerate toscane.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: l’attacco

Carboni 7: Solita qualità da palati fini dell’argentino, che dopo la vittoria di Roma con la Prima Squadra trionfa anche la domenica con la sua Primavera. Si regala anche un gol: impeccabile dagli 11 metri.

Dall’80’ Curatolo SV

Esposito 7: Ha il merito di sbloccare il pallone procurandosi il rigore e poi trasformandolo con freddezza. Il capitano non sbaglia. Quattordicesimo gol in campionato.

Dal 66’ Kamate 6: Entra a risultato già in cassaforte, spreca il tris lisciando in area di rigore.

Owusu 7: Tra i migliori dell’Inter, è praticamente incontenibile a sinistra. Manda anche diverse volte i propri compagni a tirare verso la porta. Devastante.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: l’allenatore

Chivu 7: La sua Inter ora va, quarta vittoria consecutiva e zona playoff che si avvicina progressivamente. Sceglie gli uomini giusti e portare a casa un successo fondamentale