Frosinone-Inter Primavera 1-2 top e flop: Raimondi sorpresa

L’Inter vince una difficilissima partita in trasferta contro il Frosinone per 2-1 (vedi pagelle e tabellino). La squadra di Cristian Chivu sale al secondo posto a quota 10 punti. Raimondi è la grande sorpresa della domenica con le sue parate, Stante torna ai suoi livelli. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nella rubrica dedicata.

FROSINONE-INTER PRIMAVERA: I TOP

RAIMONDI – Nel secondo tempo salva per due volte il vantaggio dell’Inter. Prima la parata ravvicinata su Ferizaj di una difficoltà unica, poi l’ottimo intervento su Nixon in area di rigore poco prima del novantesimo. Alla prima chance da titolare il secondo portiere di Calligaris risponde più che positivamente alla chiamata di Chivu.

STANTE – Voncina non si muove mai, Francesco vive una giornata da migliore in campo alla Città dello Sport di Ferentino. Il numero 15 domina in difesa, in scivolata ferma le scorribande del Frosinone ed anche un possibile gol degli avversari. Oggi in versione “muro” il difensore nerazzurro. Primo segnale dopo le prestazioni deludenti delle scorse settimane.

FROSINONE-INTER PRIMAVERA: I FLOP

SPINACCE – Occasione sprecata da Spinacce da titolare. L’attaccante sostituisce Amadou Sarr dopo i due gol consecutivi segnati e non rispetta le aspettative del pre-match. Aveva già segnato con l’Empoli da subentrato, ma non si è confermato dal primo minuto. Il compagno sembra dare maggiore qualità in fase offensiva.

BOVO – Ruolo difficile in cabina di regia, soprattutto se l’uomo da sostituire è Aleksandar Stankovic che si trova in panchina in Prima Squadra. Bovo però fa male, è lento palla al piede e si nasconde tra i centrocampisti del Frosinone. Si fa ammonire in maniera non intelligente a fine primo tempo, lascia ampio spazio a Boccia per tirare e trovare il gol del 2-1. Bocciato no, ma rimandato alla sua prima chance da titolare.