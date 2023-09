Frosinone-Inter Primavera, pagelle: Stante leader 7, male Bovo 5.5

L’Inter vince con il risultato di 1-0 la sua quarta partita di campionato contro il Frosinone. Berenbruch cambia il centrocampo, voto 7. Non ci sono peggiori in campo, di seguito le pagelle del match.

Raimondi 6.5: Miracoloso nel secondo tempo su Ferizaj. La sua prima da titolare si conclude però con il gol spettacolare di Boccia. Non può niente sul missile tirato dal centrocampista del Frosinone. Nel finale salva il vantaggio clamorosamente su Nixon.

Frosinone-Inter Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 6: In fase di possesso si abbassa e compone la difesa a 3 di Chivu sulla destra. Appoggia spesso Kamate e cerca sovrapposizioni. Partita positiva.

Stante 7: Finalmente una prestazione di alto livello dal leader difensivo nerazzurro. Voncina è un attaccante fisico, Francesco si adatta e fa la lotta per 90 minuti vincendo la sfida.

Matjaz 6.5: All’esordio da titolare in stagione lo sloveno gioca molto bene. Con il suo sinistro dà una possibilità di aprire il gioco verso la catena che funziona meglio. In difesa non corre un pericolo.

Motta 7: Non smette di correre in qualsiasi momento. Sovrapposizioni, cross e tanta spinta sulla fascia sinistra che crea tante occasioni da gol.

Frosinone-Inter Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Berenbruch 6.5: Sulla sinistra si muove bene, con il suo sinistro domina la zona di campo e torna ai livelli già visti con la Fiorentina. Cala vistosamente nel secondo tempo e ne approfitta il Frosinone.

Bovo 5.5: Serve maggiore velocità nel possesso, ma soprattutto non servono ammonizioni poco intelligenti come quella ricevuta a fine primo tempo. Quello ha permesso a Boccia di tirare liberamente da fuori area.

Di Maggio 6.5: Il suo pressing è asfissiante in qualsiasi zona del campo. Ricorda Barella per la sua grinta e le continue corse per recuperare palla. Segna il gol decisivo per la vittoria su calcio di rigore.

Frosinone-Inter Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 6.5: Segna il gol in maniera fortunosa su un disastro della difesa del Frosinone, ma fa poco altro. Prestazione leggermente sottotono.

Spinacce 5.5: Alla grande occasione delude e non poco le aspettative. Soffre in mezzo ai due difensori del Frosinone e spreca in contropiede troppo spesso nel secondo tempo.

Quieto 6.5: Estro, tecnica e velocità allo stato puro. Daniele è una garanzia sulla fascia sinistra e si trova a meraviglia anche con Motta.

Il voto in panchina: ALLENATORE

Chivu 7: Altra importante vittoria per la squadra nerazzurra, che sale a 10 punti in classifica e rimane imbattuta tra campionato e UEFA Youth League. La difesa funziona meglio, Stante e Matjaz danno nuove certezze e la coppia sembra dare buone sensazioni. Il gol arriva solo da un tiro da fuori area, ma i pericoli del Frosinone sono minimi in tutta la partita.