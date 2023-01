Fontanarosa: «Inter, dare tutto e non avere rimpianti! Niente ansia»

Fontanarosa giocherà Inter-Fiorentina, la Supercoppa Primavera in programma alle 20.30 (vedi formazioni). A pochi minuti dal calcio d’inizio, a Inter TV, il difensore e capitano di serata ha parlato dall’U-Power Stadium.

PAROLA AL CAPITANO – Alessandro Fontanarosa presenta Inter-Fiorentina dlla Supercoppa Primavera: «Come si affronta questa finale? Sicuramente mentalmente non dobbiamo farci prendere dall’ansia solo perché è una finale, fare quello che chiede il mister e lasciare tutto in campo per non avere rimpianti. Bisogna dare tutto, non vuole dire nulla aver vinto in campionato contro di loro. Bisogna ripetere la partita di Firenze e dare tutto per vincere ancora»