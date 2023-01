Samaden: «Processo di crescita rallentato, ma ci siamo! Sfatare tabù»

Roberto Samaden si è espresso a Sportitalia prima di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole in merito alla Supercoppa Italiana, tra poco in campo a Monza

CRESCITA − Samaden si esprime sulla crescita del gruppo: «Per diversi mesi questo gruppo non si è potuta allenare insieme, mandando anche ragazzi alla Prima squadra. Un po’ questo e un po’ anche la voglia di mandare in campo ragazzi dell’under 17 ha rallentato un po’ il processo di crescita. Ma ora ci siamo. Sarà una bella sfida con la Fiorentina, un onore affrontarla. Sono partite particolari, fanno riferimento alla stagione precedente ma affrontate dal gruppo di oggi. Siamo stati sfortunati in passato, ma è sempre bello giocarle. Il percorso dei ragazzi è fatto da alti e bassi, come il Derby dove te la giochi con grande energia. E dopo 5 giorni ne affronti un’altra con altri propositi. Ma bisogna crescere, non bisogna dimenticare le gare negative bensì ripartire col piede giusto».