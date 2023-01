Carboni si presenta al Monza: «Grazie per l’opportunità! Difendo questi colori»

Franco Carboni è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza dopo la breve esperienza in prestito al Cagliari. Salto di qualità per lui in Serie A. Il giocatore ha ringraziato tutti sui social.

NUOVA ESPERIENZA – Franco Carboni è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza, questo il suo messaggio pubblicato sui social: «Orgoglioso di poter indossare questa maglia. Grazie per l’opportunità, Monza. Grazie a tutte le persone che mi supportano sempre e hanno fiducia in me. Difenderò questi colori».