Coppa Italia Primavera, Inter-Verona agli ottavi: data e ora. Il programma

La Coppa Italia Primavera entra nel vivo a gennaio con gli ottavi di finale che vedono anche l’Inter di Chivu tra le protagoniste. Dopo aver reso noti i dettagli della Supercoppa italiana Primavera (vedi articolo), la Lega Serie A ha ufficializzato anche data e ora degli ottavi di Coppa Italia

OTTAVI DI FINALE – La Coppa Italia Primavera entra nel vivo a gennaio con gli ottavi di finale della competizione che vedono l’Inter tra le protagoniste: la squadra di Cristian Chivu affronterà il Verona l’11 gennaio 2023 alle ore 14.00 al Konami Training Center di Milano.

Coppa Italia, non solo Inter-Verona: il programma completo degli ottavi di finale

Per quanto riguarda il programma completo degli ottavi di finale, il 10 gennaio 2023 alle ore 12-30 andrà in scena Roma-Lecce. Sempre il 10 gennaio alle ore 14.30 andranno in scena Fiorentina-Ascoli, Juventus-Napoli e Sassuolo-Genoa. L’11 gennaio, oltre a Inter-Verona, il programma prevede Cagliari-Torino alle 11.30, Atalanta-Frosinone e Sampdoria-Monza alle 14.00.