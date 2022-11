Scaloni: «Oggi la formazione, possibile che farò qualche cambiamento»

Il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato nella conferenza stampa prima della decisiva partita con il Messico. Scaloni ha annunciato che dei cambi nella formazione, ma non nel modo di giocare

POSSIBILI VARIANTI – Ecco le parole di Lionel Scaloni nella conferenza stampa prima di Argentina – Messico, in programma domani sera alle ore 20: «Il modo di giocare della squadra sarà simile. Non cambieremo il nostro modo di giocare per quello che è successo martedì. Bisogna cambiare pagina e cercare di vincere con il Messico. Quando si cade bisogna rialzarsi. E questo gruppo è pronto per farlo. Non abbiamo dubbi sul nostro modo di giocare. Nell’allenamento di oggi sceglieremo la formazione, ed è possibile che faremo qualche variante».