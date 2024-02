Chivu non ci sta e bissa Inzaghi: il +10 in casa Inter diventa virale!

Chivu è nel momento migliore della sua carriera da allenatore dell’Inter Under-19 e i numeri in Primavera 1 lo confermano. Non come quelli incredibili della Prima Squadra di Inzaghi in Serie A ma molto simili per certi versi. Soprattutto per le attuali distanze da chi insegue

STESSO VANTAGGIO – In Serie A la classifica dice Inter prima a quota 63 con una partita da recuperare e Juventus seconda a 53 ma con una partita da giocare. Tecnicamente è la stessa cosa, perché il vantaggio di 10 punti è reale e non virtuale ma praticamente bisogna attendere. Perché Hellas Verona-Juventus si gioca prima, ovvero nelle prossime ore (alle 18:00, ndr). Mentre Inter-Atalanta si giocherà sia dopo Verona-Juventus sia soprattutto dopo Lecce-Inter e Juventus-Frosinone, quindi le distanze potrebbero cambiare nuovamente. Ciò non toglie valore alla piccola impresa fatta dall’Inter di Simone Inzaghi, a cui Cristian Chivu evidentemente si ispira. Per entrambi solo una sconfitta in campionato finora. In Primavera 1 la sua Inter Under-19 è prima con 47 punti dopo la vittoria in pieno recupero contro il Monza, invece Torino e Roma sono seconde a quota 37. Stesse dieci lunghezze ma il Torino viene dalla sconfitta di Cagliari, mentre la Roma è impegnata a Frosinone. Pertanto il +10 dell’Inter di Chivu potrebbe tornare a essere “semplicemente” un +7 dopo ventidue giornate (su trentaquattro nella Regular Season, ndr). Cambia poco, si tratta pur sempre di numeri straordinari: l’Inter di Chivu sta cercando di tenere il passo della Prima Squadra di Inzaghi. E l’ormai virale +10 sulle seconde lo dimostra.