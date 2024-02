Chivu: «1-1 il risultato giusto. La mia Inter un buon gruppo!»

L’Inter Primavera ha ottenuto un pari quest’oggi contro il Milan, mantenendo intatta la distanza in classifica dai rossoneri. Cristian Chivu si dice soddisfatto nel post-gara ai microfoni di Sportitalia.

PAREGGIO – Cristian Chivu è soddisfatto del pomeriggio dell’Inter Primavera: «Penso sia il risultato giusto, loro sono stati migliori nel primo tempo, soprattutto nel palleggio, nell’intensità. Facevamo fatica a uscire costruendo dal basso, noi abbiamo fatto meglio nella ripresa lasciandoci alle spalle il lato emotivo che nei ragazzi ci sta. L’1-1 è il risultato giusto. Il mio è un buon gruppo, come ce l’hanno Milan, Atalanta, Torino. Noi abbiamo pagato i sotto età l’anno scorso, i frutti si vedono quest’anno. Sono stati bravi i più piccoli che sono saliti in Primavera, i 2006 o i 2007. Siamo stati anche bravi a scegliere i fuori quota, che danno l’anima e qualcosina in più. Un gruppo che si sta dimostrando all’altezza, sta facendo un buon campionato e lavoriamo per migliorare. Devono ancora lavorare i miei ragazzi, non possiamo guardare la classifica. Pensiamo al futuro per prepararci ai prossimi anni. Abbiamo inserito 2007 che hanno margini di miglioramento. I nostri attaccanti sono i migliori che ci sono in giro per me. Non abbiamo bisogno di bomber, quello che i nostri attaccanti fanno per la squadra è importante. Siamo soddisfatti di ciò che fanno e prima o poi segneranno di più».