Casadei: «L’Inter passa da gruppo! Adesso portiamo a casa lo scudetto»

Casadei ha giocato nel clamoroso 3-3 di Inter-Cagliari, la semifinale del Campionato Primavera 1 che porta i nerazzurri all’ultimo atto (vedi articolo). Nell’intervista flash su Sportitalia al fischio finale commenta l’incredibile ribaltone.

IN FINALE! – Cesare Casadei è entusiasta per come l’Inter abbia rimontato: «Siamo riusciti a portarla a casa da vera squadra e da vero gruppo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, sempre uniti, adesso pensiamo a martedì. Cos’è successo nel primo tempo? Sicuramente un po’ l’emozione e un po’ non riuscivamo a trovare l’equilibrio. I primi quarantacinque minuti sono andati come sono andati, però siamo riusciti a rialzarci tutti insieme. Adesso si pensa alla Roma e a portare a casa questo scudetto».