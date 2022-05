L’Inter Primavera conquista la finale! Rimonta di cuore contro il Cagliari

Termina anche il secondo tempo supplementare sul risultato 3-3, questo significa che l’Inter Primavera è la SECONDA FINALISTA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA! In finale se la vedrà con la Roma.

INTER IN FINALE – Termina anche la seconda semifinale, quella tra Inter e Cagliari, dopo una straordinaria rimonta dei ragazzi allenati da Cristian Chivu! Il Cagliari nel secondo tempo supplementare si è visto più dalla parte dell’Inter, cercando in tutti i modi la via del gol. Al 113′ grandissima occasione sprecata di Nunziatini che con il mancino sfiora il gol, salvato dalla difesa avversaria. Ultimi minuti di gestione da parte dell’Inter, con i rossoblù che avendo poco da perdere hanno. L’Inter di Cristian Chivu è dunque la seconda finalista del Campionato Primavera 1 2021-22 e se la vedrà con la Roma di Alberto De Rossi martedì 20.30 con la Roma a Reggio Emilia

INTER-CAGLIARI 3-3 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI (3-3) – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Silvestro (87′ Grygar), Hoti, Moretti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian (58′ Abiuso); Peschetola (46′ Jurgens), Zuberek (46′ Iliev); V. Carboni (58′ Owusu).

In panchina: Basti, Botis, Fontanarosa, Nunziatini, Dervishi, Pelamatti, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Cagliari (4-2-3-1): D’Aniello; Sulis, Palomba, Obert, Secci; Kourfalidis (67′ Schirru), Conti; Zito Luvumbo (82′ Vinciguerra), Cavuoti (82′ Corsini), Desogus (83′ Vitale); Delpupo (73′ Tramoni).

In panchina: Fusco, Masala, Idrissi, Caddeo, Pulina, Astrand, Yanken.

Allenatore: Roberto Concas (Alessandro Agostini squalificato)

Arbitro: Daniele Virgilio della sezione di Trapani (Centrone – Ceolin; Turrini)

Gol: 14′, 45′ +1 Desogus, 43′ rig. Zito Luvumbo, 77′, 90′ Abiuso (I), 90′ +3 Sangalli (I)

Ammoniti: Rovida, Hoti (I), Zito Luvumbo, Secci (C)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST, 1′ PTS, 3′ STS