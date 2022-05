Chivu: «Finale con Inter, ci credevo! Bravi i miei ragazzi, anche fortunati»

Chivu dopo la semifinale del Campionato Primavera 1 tra Inter e Cagliari terminata sul punteggio di 3-3 (con i nerazzurri che si aggiudicano comunque la finale), su Sportitalia ha commentato la partita.

CHE RIMONTA – Cristian Chivu è felicissimo per la finale conquistata con l’Inter Primavera e analizza così l’incredibile rimonta: «C’è poco da dire, abbiamo subito un po’ troppo il primo gol subito, poi il rigore ci ha tagliato le gambe. Abbiamo commesso tanti errori, ma alla fine siamo stati bravi a crederci. È tutto merito loro perché vanno loro in campo. Abbiamo cercato di tranquillizzarli. Non mi ricordo una partita che stavo sotto 0-3 al 78′ e che l’hai ripresa. Io ci credevo, poi siamo stati anche fortunati. Bisogna fare i complimenti al Cagliari che ha fatto un gran campionato. Faccio i complimenti anche ai miei ragazzi perché hanno fatto un secondo tempo degno della squadra che rappresentano. Come dicevo ci credevo e l’ho ribadito ai ragazzi a fine primo tempo. Non abbiamo giocato bene i primi quarantacinque minuti, poi sono stati bravi anche i giocatori che sono subentrati e hanno dato qualcosa in più. Abbiamo anche messo un 2005 in campo, alla fine poi bisogna anche essere fortunati».

ORA IN FINALE – Chivu dice la sua riguardo la finale Primavera contro la Roma: «Loro sono forti, hanno guidato questo campionato dall’inizio alla fine, hanno un allenatore con tanta esperienza e giocatori bravi. Dopo oggi però ci crediamo, abbiamo lavorato per questo. Abbiamo un sogno da seguire e dobbiamo dare il massimo. Il nostro obiettivo era quello di regalarci un sogno».