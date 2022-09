Campionato Primavera 1, 4ª giornata: risultati e classifica. Inter terzultima

Inizio di stagione pessimo per l’Inter nel Campionato Primavera 1, coi nerazzurri che dopo quattro giornate sono terzultimi in classifica. Solo due punti per la squadra di Chivu, reduce dal pareggio col Verona sabato.

Fiorentina-Milan 1-0

Juventus-Atalanta 3-2

Bologna-Udinese 1-0

Frosinone-Napoli 1-0

Inter-Verona 2-2

Empoli-Cagliari 1-1

Roma-Torino 1-1

Cesena-Lecce 1-0

Sampdoria-Sassuolo 1-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Juventus 10

Bologna 10

Torino 10

Fiorentina 10

Sassuolo 8

Roma 7

Lecce 7

Frosinone 7

Sampdoria 6

Empoli 4

Milan 3

Verona 3

Cagliari 3

Napoli 3

Cesena 3

Inter 2

Udinese 1

Atalanta 0

PROSSIMO TURNO

QUINTA GIORNATA

Udinese-Empoli venerdì 9 settembre ore 15

Napoli-Roma sabato 10 settembre ore 11

Lecce-Inter sabato 10 settembre ore 13

Verona-Juventus sabato 10 settembre ore 15

Milan-Cagliari domenica 11 settembre ore 11

Sassuolo-Fiorentina domenica 11 settembre ore 13

Torino-Cesena domenica 11 settembre ore 15

Frosinone-Bologna lunedì 12 settembre ore 14

Atalanta-Sampdoria lunedì 12 settembre ore 16