Satriano: «Primo gol? Mi darà spinta, sono contento! Punto meritato»

Satriano ha segnato il suo primo gol in Serie A siglando la rete del momentaneo 1-0 in Salernitana-Empoli, match poi terminato 2-2. L’ex Inter si esprime con soddisfazione ai microfoni ufficiali del club

PRIMO GOL − Satriano nel post gara di Salerno si è espresso con soddisfazione sia per il momento personale che di squadra: «A Salerno punto importantissimo, venire a giocare qua non è facile. Fatto grande primo tempo, abbiamo meritato questo punto. Penso che questa squadra ha grande cuore, non perdiamo da 4 gare. Dobbiamo lavorare ancora per arrivare alla vittoria. Primo gol? Mi darà grande spinta, importante per un attaccante segnare. Contenti dei gol fatti, anche per quello di Lammers. Stiamo crescendo tanto, dobbiamo continuare così. Con la Roma sarà difficile però giochiamo in casa e dobbiamo essere forti». Satriano si è trasferito dall’Inter all’Empoli in estate entrando nell’affare Asllani.