Calligaris, brutto infortunio con l’Inter Primavera: diagnosi e tempi di recupero

Dopo l’ansia per la brutta botta subita ieri in Inter-Sampdoria Primavera, arriva la diagnosi per il portiere Alessandro Calligaris.

INFORTUNIO – Tanta ansia per Alessandro Calligaris dopo lo scontro di ieri in Inter-Sampdoria Primavera che lo ha costretto a uscire in barella e con il collare. L’Inter ha comunicato le sue condizioni, con un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali. Il portiere sarà rivalutato la prossima settimana e dovrà stare a riposo per circa 25-30 giorni.