Infantino, proposta FIFA contro il razzismo: «Tre fasi e sconfitta a tavolino»

Dopo quanto accaduto non solo in Udinese-Milan a Mike Maignan, ma anche in Inghilterra – a Sheffield – Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha condannato quanto accaduto e avanzato una nuova proposta di regolamento.

CONTRO IL RAZZISMO – Non poteva non far sentire la sua voce Gianni Infantino, presidente della FIFA, dopo gli atti di razzismo nel calcio di ieri. Purtroppo, gli ennesimi. Tanto che, su Instagram, Infantino ha avanzato una nuova proposta: “Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono ripugnanti e inaccettabili. È necessario che tutte le parti interessate agiscano. Oltre alla procedura a tre fasi (sospensione della partita, seconda interruzione della partita, partita annullata), va comminata la sconfitta a tavolino per le squadre i cui tifosi si siano resi protagonisti di atti di natura razzista, così ome vanno attuati divieti di accessi agli stadi di tutto il mondo e poortare avanti accuse penali nei confronti di chi compie atti razzisti“.