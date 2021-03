Bonfanti ringrazia Molla e decide Bologna-Inter Primavera, in vetta (per ora)

Nicholas Bonfanti – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Bonfanti firma Bologna-Inter, che termina con il successo nerazzurro! Appena terminata la partita valida per la 14ª giornata del Campionato Primavera 1. Decisivo il gol dell’attaccante di Madonna, che per il momento porta l’Inter Under-19 in vetta

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), Bologna-Inter si sblocca a inizio ripresa e il risultato non cambia più. A Bologna è decisivo il gol di Nicholas Bonfanti, che da due passi, praticamente in tackle, appoggia in rete la palla controllata malissimo dal portiere Marco Molla. Il risultato di 0-1 non cambia più e grazie a questi tre punti la squadra di Armando Madonna si porta momentaneamente in vetta al Campionato Primavera 1 a quota 28 punti.

0 BOLOGNA – INTER 1

MARCATORE: Bonfanti (I) al 52′.

BOLOGNA UNDER 19 (4-3-3): 1 Molla; 2 Arnofoli, 4 Tosi, 6 Milani, 3 Montebugnoli (21 Annan dal 74′); 7 Viviani (17 Sigurpalsson dal 74′), 5 Maresca, 8 Roma (16 Alessandro Pietrelli dal 74′); 10 Juwara (14 Rabbi dal 46′), 9 Vergani (C), 11 Rocchi (20 Paananen dal 74′).

A disposizione: 12 Prisco; 13 Cavina, 15 Riccardo Pietrelli, 18 Di Dio, 19 Cossalter, 23 Carrettucci, 24 Stivanello.

Allenatore: L. Zauri

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni (C); 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Wieser (16 Boscolo Chio dal 46′); 10 Iliev (18 Mirarchi dal 46′); 9 Bonfanti (20 Fonseca dal 64′), 11 Satriano.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 13 Zanotti, 14 Fontanarosa, 15 Dimarco, 17 Lindkvist, 19 Goffi, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: A. Costanza della sezione di Agrigento.

NOTE – Ammoniti: Rocchi (B) al 57′ e Tosi (B) all’84’; Recupero: 0 (PT) e 3′ (ST).