Amichevole Primavera: Inter-Spezia 1-0, decide Tonoli

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Il Campionato Primavera 1 è in sosta e l’Inter ha disputato oggi un’amichevole contro lo Spezia. I giovani nerazzurri si sono imposti col punteggio di 1-0

Campionato Primavera 1 in sosta, ma non si ferma la Primavera dell’Inter. I giovani nerazzurri hanno affrontato oggi lo Spezia in amichevole vincendo per 1-0 grazie alla rete realizzata al 23′ da Daniel Tonoli di testa su calcio d’angolo. L’Inter Primavera torna in campo martedì 20 ottobre alle 15 contro il Genoa per la ripresa del campionato.