Inter-Milan di sabato prossimo al momento non è a rischio nonostante i casi di positività al Covid-19 nella squadra nerazzurra. L’ATS Milano ha in progetto di aumentare il numero dei tamponi per prevenire ogni ulteriore rischio

Nonostante il contagio da Covid-19 abbia colpito pesantemente l’Inter, attualmente con 5 giocatori positivi in rosa, Inter-Milan di sabato prossimo al momento non è in dubbio in quanto il protocollo ammette il rinvio solo quando ci sono almeno 10 positivi. Secondo “Sport Mediaset” l’ATS Milano ha in progetto di aumentare sensibilmente il numero di tamponi per prevenire una ulteriore diffusione del contagio.