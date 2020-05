Vidal non decolla, Nainggolan mina vagante. Inter, talento top e basta?

Vidal rappresenta ormai da mese un calciatore gradito alla dirigenza nerazzurra e ad Antonio Conte. L’affare con l’Inter, però, non è ancora decollato, mentre i nerazzurri sembrano nell’ordine di idee di investire per un talento. Da gestire anche il futuro di Radja Nainggolan

SCELTE A CENTROCAMPO – Le gerarchie dell’Inter a centrocampo potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Il nome di Arturo Vidal sembrerebbe ancora attuale, ma la trattativa non è in fase avanzata come riportato da alcuni media di recente. Radja Nainggolan rappresenta un caso da risolvere: verrà reintegrato o ceduto a un nuovo club? C’è il pericolo minusvalenza da scongiurare. Allo stesso tempo, i nerazzurri sono concentrati sugli acquisti di almeno un giovane centrocampista italiano. Sandro Tonali, nonostante la grande concorrenza, resta nel mirino. Anche Castrovilli viene seguito con grande attenzione. Non è ancora tempo di scelte, ma i piani dell’Inter a centrocampo sembrano delinearsi.