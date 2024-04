Udinese-Inter, Inzaghi con la missione del lunedì: 2 di 3 per la resa dei conti!

Simone Inzaghi ha una nuova missione: quella del lunedì. Serve aggiudicarsi la seconda (Udinese-Inter) per poter completare tutto nella terza: la più rilevante.

MONDAY MISSIONE – Finale di stagione particolare quello che il calendario della Serie A sta riservando all’Inter. Nelle ultime nove giornate la squadra nerazzurra ha in programma tre sfide, una delle quali già disputata, da giocare di lunedì sera. Con la probabilità di incorrere in altri monday night, da qui alla fine della stagione, considerando che date e orari delle ultime cinque partite sono ancora da confermare. Archiviata positivamente la trentesima giornata, quella andata in scena lo scorso lunedì di Pasquetta, con l’Empoli ospite a San Siro battuto per 2-0, adesso a Simone Inzaghi mancano altre due ‘Monday missioni’. Una di queste è Udinese-Inter, col fischio d’inizio in programma questa sera al Bluenergy Arena alle ore 20.45. Una prova importante per i nerazzurri, che vogliono continuare a collezionare successi per giungere nel minor tempo possibile all’ambito trofeo per il quale tanto stanno lavorando dall’inizio della stagione.

Inzaghi, la missione del lunedì passa da Udinese-Inter

VERSO IL 3/3 – Proprio qui entra in gioco la terza e ultima – per ora – sfida del lunedì: quella in programma il 22 aprile e segnata di rosso sul calendario. Rosso – e nero – come gli avversari che la squadra di Inzaghi dovrà affrontare: i cugini del Milan. Per questo motivo Udinese-Inter, come anche il prossimo match contro il Cagliari (che sarà, però, di domenica), assume un sapore e un valore particolare. Riuscire ad ottenere un’altra vittoria, proprio come nell’ultima contro l’Empoli, significa aggiungere un altro mattone alla fortezza nerazzurra, permettendo ad arrivare al derby del lunedì con una possibilità in più di poter alzare lo scudetto proprio contro il Milan. Uscire vittoriosi da Udinese-Inter, dunque, farebbe avanzare Inzaghi nella ‘Monday Missione’, aprendo la strada al completamento completo nella resa dei conti a San Siro contro il Milan.