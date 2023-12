Thuram, senza Lautaro Martinez attacco sulle spalle! Prova di maturità

Thuram, domani sera in Inter-Lecce, vista l’assenza di Lautaro Martinez per infortunio, sarà il faro dell’attacco nerazzurro. Una prova di maturità e di forza importante

MATURITA’ – Thuram è la vera sorpresa della prima parte di stagione dell’Inter. Il francese ha formato, con Lautaro Martinez, una coppia d’attacco estremamente efficace. Ma domani sera contro il Lecce il ‘Toro’ non ci sarà: un’affaticamento muscolare ha fermato l’attaccante argentino che rientrerà in campo, presumibilmente, il 6 gennaio contro il Verona. Thuram, quindi, senza il suo ‘gemello’ d’attacco avrà il grosso del peso offensivo sulle spalle. Arnautovic e Sanchez, chiamati a sostituire il ‘Toro’ per le prossime due partite, ad oggi non hanno dato grandi risposte sul piano dei gol e del gioco: l’Inter, per continuare la corsa allo Scudetto nelle prossime settimane, si affiderà a Thuram

CARATTERISTICHE – Thuram dovrà dimostrare, in assenza di Lautaro, di poter reggere il peso offensivo dell’Inter. Dovrà affinare l’intesa con i due attaccanti ‘alternativi’ dell’Inter cercando, al contempo, di essere più efficace e presente in zona gol. Da lui passeranno molti dei palloni più importanti in zona offensiva: una prova di maturità, l’ennesima, che il francese dovrà superare in questa stagione. In attesa del ritorno del capitano, le speranze di Inzaghi e dei tifosi sono riposte in Thuram.