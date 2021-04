Super League, tutti contro tutti (anche all’Inter). E ancora deve iniziare!

Super League è la parola magica che con un click permette di mandare in fumo l’intero sistema calcistico internazionale, partendo dai vertici fino ad arrivare agli appassionati. I primi effetti della novità si iniziano a vedere anche in casa Inter a nemmeno 24 ore dall’annuncio

NUOVA ERA CALCISTICA – La Super League è “realtà” da ieri notte ma solo attraverso un annuncio ufficiale (vedi comunicato). Per il resto non ci sono informazioni esaustive per poter parlare di una competizione che vedrà la luce e – se sì – quando. Sappiamo solo che il suo annuncio ha permesso di ufficializzare il “tutti contro tutti” di queste ore. Una situazione che andrà a lungo ancora per molto e chissà se ci saranno margini per far rientrare la cosa. Perché, diciamolo subito: le minacce che piovono in queste da ogni dove non sono sostenibili, ma nemmeno un format ideato per distruggere tutto il sistema calcistico internazionale.

TUTTI CONTRO TUTTI – Non c’è solo la Super League contro la UEFA e viceversa. Lo sfogo minaccioso del Presidente UEFA Aleksander Ceferin (vedi dichiarazioni), rivolto principalmente al “traditore” Andrea Agnelli – nel frattempo dimessosi da Presidente dell’ECA (vedi articolo) è solo lo scontro mediatico più assurdo della giornata. Tutti hanno già preso una posizione “con” e/o “contro” qualcuno, a partire dalla FIFA fino ad arrivare alla FIGC. E per il momento l’unico effetto positivo è che la Lega Serie A perde la vetrina eccellente del caos totale. Si fa per dire, perché oggi la situazione è ancora più buia di ieri, figuriamoci domani quando si parlerà di date e altro.

POSIZIONI NERAZZURRE – In casa Inter la situazione non va meglio. Da una parte c’è il Presidente Steven Zhang che segue l’esempio di Agnelli e porta via sia il suo nome sia quello dell’Inter dall’ECA, schierandosi per la Super League contro la UEFA. Dall’altra parte ci sono i tifosi della Curva Nord che promettono battaglia per non far vedere la luce a questa nuova era calcistica. E con essi anche i tifosi VIP, che cercano di persuadere il Vice-President Javier Zanetti per schierarsi contro la novità, quindi contro Zhang e l’Inter stessa. Uno scenario folle. E ancora deve iniziare la serie TV: questo è solo il trailer, aspettando la puntata pilota. Auto-distruttiva.