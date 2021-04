Giudice Sportivo che si pronuncia in anticipo rispetto al solito sulla trentaduesima giornata di Serie A, visto che da domani a giovedì ci sarà un turno infrasettimanale (qui gli arbitri appena designati). Per l’Inter c’è un nuovo diffidato dopo l’1-1 di ieri a Napoli.

I PROVVEDIMENTI – Nella lista dei diffidati dell’Inter si aggiunge anche Matteo Darmian. Il difensore ieri a Napoli ha ricevuto la sua quarta ammonizione in campionato, che significa che scatta automatica la diffida: al prossimo cartellino giallo sarà squalificato. Nell’elenco sono presenti anche Romelu Lukaku e Ashley Young, già da qualche giornata. Non ci sono squalificati per la partita di mercoledì contro lo Spezia, sia da parte ligure sia per i nerazzurri. In tutto cinque i giocatori fermati dal weekend di campionato, tutti per il turno infrasettimanale che inizierà domani. Questi i provvedimenti integrali dopo la trentunesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 31ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Diego Demme (Napoli), Amadou Diawara (Roma), Maya Yoshida (Sampdoria), Rodrigo de Paul (Udinese)

DIFFIDATI 31ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Razvan Marin, Radja Nainggolan (Cagliari), Matteo Darmian (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Marco Parolo (Lazio), Kostas Manolas (Napoli), Jasmin Kurtic (Parma), Keita Baldé Diao (Sampdoria), Simone Verdi (Torino), Adrien Tameze (Verona)